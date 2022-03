Nu alles bespreekbaar lijkt: regering wil volgende week energieakkoord voorstellen

De oorlog in Oekraïne heeft het energiedebat in België compleet door elkaar geschud. De brandstofprijzen breken record na record, maar op een antwoord vanuit de regering is het vooralsnog wachten. Al beweegt er veel.

Begin deze week lieten Groen en Ecolo verstaan dat er toch een opening was om de twee jongste kerncentrales in ons land te verlengen. Die ‘reassesment’, zoals de groenen hun bocht hebben gedoopt, blijkt voor andere partijen het teken om nog verder te gaan. Na de oproep van N-VA-voorzitter Bart De Wever gaan nu ook bij de Franstalige liberalen geluiden op om meer kerncentrales dan de jongste twee open te houden. “Ons voorstel is om het uitdoven van de gasimport wettelijk vast te leggen”, zegt voorzitter Georges-Louis Bouchez in ‘De Tijd’. “Om onze onafhankelijkheid te garanderen moeten we naar een energiemix van zowat 30 procent nucleaire en ongeveer 70 procent hernieuwbare energie.” Die oproep wordt in regeringskringen weggezet als onmogelijk. “Dit is gewoon meesurfen in een opbod”, klinkt het. “De jongste twee reactoren openhouden wordt al heel moeilijk, meer dan dat is onhaalbaar.”

Versailles

In de zoektocht naar manieren om de prijzen te dempen, ligt plots veel op tafel. Een btw-verlaging naar zes procent op elektriciteit en gas is nu wel bespreekbaar voor Open Vld. En om de brandstofprijzen te verlichten, kijkt iedereen naar het omgekeerde cliquetsysteem van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V). Daarmee dalen de accijnzen wanneer de prijzen een bepaald niveau hebben bereikt. Ook over een verlenging van het sociaal tarief voor 1 miljoen gezinnen lijkt niemand te vallen. De PS wil dat nog meer mensen er recht op krijgen, Open Vld heeft dan weer een cheque van 400 euro in gedachten voor wie net uit de boot valt.

Al die elementen, inclusief een beslissing over de kernuitstap, wil premier Alexander De Croo (Open Vld) meenemen in een grote energiedeal die ten laatste op 18 maart rond moet zijn. Dat akkoord is waarschijnlijk pas voor volgende week: vandaag focust het kernkabinet op de gevolgen van de Oekraïnecrisis, nu donderdag en vrijdag zit De Croo op een informele Europese top in Versailles. “Het is onbegrijpelijk dat de regering nog altijd op zich laat wachten”, zegt PVDA-voorzitter Raoul Hedebouw. “De werkende klasse verarmt door haar auto vol te pompen, terwijl de regering door de hoge btw-inkomsten al 1,1 miljard euro extra binnenkreeg. Daarmee moeten de accijnzen naar omlaag. Nu, niet morgen.”