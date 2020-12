Nu al helft meer meldingen over problemen met online bestellingen dan vorig jaar

"Bij dropshipping houdt de verkoper zelf geen voorraad aan", zegt woordvoerster Chantal De Pauw van de FOD Economie. "De goederen voldoen meestal niet aan de verwachtingen. Het gaat bijvoorbeeld niet om het product op de foto's, het is van minderwaardige kwaliteit en gaat snel stuk of is zelfs ronduit onveilig. Terugsturen kan meestal alleen naar China of een ander ver land, op jouw kosten, wat vaak duurder is dan het bestelde product."

Dropshipping is op zich niet onwettig, maar sommige webshops hanteren misleidende praktijken of zijn frauduleus opgezet.