Nu al helft coronapatiënten op intensieve in UZ Gent jonger dan 48: “Derde golf is hier al begonnen”

“We zitten te veel in een top-downlogica waarbij enkele ministers en experts beslissen”

15:00 Het aantal coronabesmettingen en coronapatiënten op intensieve zorg gaat opnieuw de verkeerde kant uit. Dat onderstreept volgens epidemioloog Marius Gilbert (ULB) dat we nog niet uit de gevarenzone zijn. Al vindt hij ook dat de regering vastzit in een logica per sector in haar aanpak van het virus, vertelt hij aan De Morgen.