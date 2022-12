Nu al 20.000 werknemers tekort. En dat worden er 30.000 in 2030. Waarom we zoveel IT’ers nodig hebben

WEERBE­RICHT. Morgen wordt een deel van Vlaanderen wakker onder 5 centimeter sneeuw

De winter is op komst en dat gaan we voelen. Vandaag wordt het nergens warmer dan 3 graden en morgen kan er lokaal zelfs sneeuw vallen. In het centrum van het land en in Limburg kan er morgenvroeg tot 5 centimeter sneeuw vallen.

15:31