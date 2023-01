Noord-Limburg krijgt eigen psychiatrisch ziekenhuis

Kinder- en jeugdpsy­chi­a­ter trekt aan alarmbel: “Vooral meer inzetten op preventie”

Het meisje dat zelfmoord pleegde na een verkrachting, had psychische problemen. Kort voor de feiten wilde ze zich laten opnemen. Alleen: er was begin mei geen plaats. Amper twee weken eerder had de Vlaamse Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie (VVK) nog aan de alarmbel getrokken omdat 23.749 kinderen in Vlaanderen wachten op hulp. “We moeten het hele systeem herdenken,” zegt VVK-voorzitter Sofie Crommen, “en in de eerste plaats inzetten op preventie en detectie.”

