“Nooit geziene regenval op 48 uur tijd”, maar hoe staan we er nu voor?

Op twee plaatsen in de provincie Luik is meer dan 200 millimeter neerslag gevallen in 48 uur tijd: 271 millimeter in Jalhay en 217 millimeter in Spa. Dat is een absoluut record en “komt maar een keer voor in 200 jaar”, zo meldt VTM NIEUWS-weerman David Dehenauw. Hoe ziet de weersvoorspelling er nu uit?

Normaal wordt in Jalhay in de volledige maand juli 101 millimeter opgetekend. Nu was dat op 48 uur tijd maar liefst 271 millimeter.

Behalve in Jalhay en Spa is er in Neu-Hattlich, Mont-Rigi (provincie Luik) en Vielsalm (provincie Luxemburg) meer dan 100 mm in 24 uur gevallen. Dat komt daar gemiddeld maar één keer voor in 100 tot 200 jaar.

Op meerdere plaatsen werd in de provincies Luik, Luxemburg en Namen meer dan 100 mm in 48 uur gemeten. Dat komt gemiddeld maar eens om de 20 à 30 jaar voor in die streken.

Er komen nu wel betere dagen aan, zegt Dehenauw in VTM NIEUWS. De komende week, tot en met volgende vrijdag, blijft het meestal droog. Het wordt warmer met maxima van 20 tot 25 graden, globaal genomen. “Het kan weleens zijn dat er wat wolken hangen, maar we gaan toch een van de betere periodes van de zomer tot nu toe tegemoet”, klinkt het. “Dat is echt nodig, ook voor de opruimwerken”.

Vanavond en -nacht volgen er opklaringen over het westen en stilaan ook in het centrum, volgens het KMI. Er hangen lage wolken en er is kans op mist in de Ardennen. De minima gaan van 12 tot 16 graden.

Morgenochtend hangen er in vele streken lage wolken. Na het ochtendgrijs verschijnen er opklaringen die in de namiddag over het noorden en in het centrum vrij breed worden. Het wordt warmer bij maxima van 20 tot 22 graden aan zee en in de Hoge Venen, en tot 24 of 25 graden elders.

Zondag wordt het zonnig in het centrum en westen van het land. De maxima liggen tussen 21 graden op de hoogten van de Ardennen en vlak aan zee, en 25 graden elders. De wind waait overwegend matig uit een noordelijke hoek.

Oproep

Dehenauw eindigt tot slot met een oproep: hij vraagt aan de nationale tv-zenders dat ze samen een benefietavond zouden organiseren voor de slachtoffers van het noodweer. “Als nationale weerman durf ik bescheiden te vragen aan de nationale tv-zenders om een gezamenlijke benefietavond te organiseren ten voordele van de vele slachtoffers van deze ongeziene natuurramp. We deden dat terecht voor buitenlandse rampen, nu alstublieft ook”, aldus Dehenauw.