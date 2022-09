“Nooit geweten dat het over moord ging”, zegt Crevits over inspecties Oostrozebeekse rusthuis

In het woonzorgcentrum in het West-Vlaamse Oostrozebeke zouden drie moorden zijn gebeurd. Dat bleek uit onderzoek van Het Laatste Nieuws en VTM Nieuws. Het parket bevestigde gisteren dat het in november 2020 een onderzoek is gestart naar drie verdachte overlijdens en vijf verdachte ziektebeelden. De zorginspectie had eerder al verschillende inspecties uitgevoerd. De minister wist echter niet dat het over mogelijke moord ging: “Er is nooit informatie geschaft over het feit dat daar mogelijk moorden gepleegd waren.”