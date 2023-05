Nooit eerder zoveel vluchtmisdrijven: VIAS trekt aan alarmbel na nieuwe dodelijke aanrijding

Het ongeval in Tervuren gebeurde in de omgeving van het Vierarmenkruispunt. Wat er precies gebeurd is, blijft nog onduidelijk, maar toen het slachtoffer zaterdagochtend gevonden werd - ze lag in de berm - was het al te laat. De toegesnelde hulpdiensten konden enkel haar overlijden vaststellen. Ook de wetsdokter en het labo kwamen ter plaatse. De vrouw zou 49 jaar zijn geweest en van Poolse origine.

Vooral in Brussel

Er gaat geen weekend voorbij of er wordt melding gedaan van een vluchtmisdrijf, de aanrijding in Tervuren is de zoveelste. Kenniscentrum voor de verkeersveiligheid VIAS ziet er een zorgwekkende evolutie in. Nooit eerder waren er in ons land zoveel ongevallen met vluchtmisdrijf. Alleen al vorig jaar werden er ruim 4.700 ongevallen geteld met een dode of een gewonde, waarbij er sprake was van vluchtmisdrijf. Dat is het hoogste cijfer in tien jaar. Vooral in Brussel zijn de cijfers alarmerend. Van alle verkeersongevallen die daar gebeuren, is er in 16 procent van de gevallen sprake van vluchtmisdrijf. In Vlaanderen ligt dat cijfer op 12 procent, in Wallonië op 10 procent.