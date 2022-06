Nooit eerder zoveel personen aan het werk, maar dan vooral hooggeschoolden

Waarom beleggen als een luiaard soms meer opbrengt dan kopen en verkopen: onze geldexpert geeft advies over beursin­dexen en trackers

Een beursindex, wat is dat? Waarom noteert de ene index aan 26.400 punten en is een andere, veel betere beursindex, slechts 4.175 punten waard? We vragen het aan onze geldexpert Pascal Paepen. Hij vindt ‘onze’ Bel-20 overigens een beursindex die niet goed in elkaar zit. Dat verklaart waarom de Belgische beursindex achterblijft op heel wat andere indices.

2 mei