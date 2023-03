“Nooit eerder zoveel mensen aan het werk in ons land”: werkgelegenheidsgraad gestegen tot 72,3 procent

60 crèches moesten het afgelopen jaar tijdelijk sluiten

De kinderopvang verkeert in crisis, maar voor het eerst zijn er ook cijfers die zwart op wit aantonen hoe acuut het probleem vaak is in sommige crèches. Zo moesten 60 crèches het afgelopen najaar meerdere dagen sluiten. En dat is nog maar het topje van de ijsberg, vreest Vooruit.