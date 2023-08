Nooit eerder zoveel aanvragen voor erkenningen buitenlandse diploma’s als in 2022

NARIC-Vlaanderen heeft in 2022 met 6.457 aanvragen een recordaantal aanvragen voor de erkenning van een buitenlands diploma binnengekregen. Sinds 2015 is dat aantal met 92 procent gestegen. Daarbij is vooral de stijging van het aantal aanvragen voor de erkenning van Oekraïense diploma’s opvallend.

In 2022 ontving NARIC (National Academic Recognition Information Centre), de instantie die de authenticiteit van buitenlandse studiebewijzen onderzoekt , 6.457 aanvragen. Dat zijn meer dan 124 aanvragen per week, een absoluut record. In vergelijking met 2021 werden er vorig jaar 13 procent meer aanvragen gedaan. Sinds 2015 steeg dat aantal met 92 procent.

Oorlog Oekraïne

Er kwamen vooral extra aanvragen binnen voor Oekraïense diploma’s (445). Dat heeft te maken met de oorlog die woedt in het land. NARIC nam een aantal tijdelijke maatregelen om het studiebewijs van Oekraïense vluchtelingen sneller te erkennen, waardoor ze vlotter konden doorstromen naar de Vlaamse arbeidsmarkt.

Naast aanvragen van Oekraïense diploma’s, waren er ook veel aanvragen voor Marokkaanse, Turkse en Libanese diploma’s. Voorts zijn de gevolgen van de brexit nog voelbaar, want er was ook een stijging van erkenningsaanvragen voor diploma’s uit het Verenigd Koninkrijk.

14 procent van de mensen die een aanvraag indienden heeft het statuut van asielzoeker, erkend vluchteling of subsidiair of tijdelijk beschermde. Van de personen die een aanvraag deden was de meerderheid vrouw.

Wie erkend?

In totaal werden 4.361 diploma’s erkend. Bij 15 procent van de aanvragen was er geen beslissing mogelijk omdat de opleiding of onderwijsinstelling niet erkend is in het buitenland, er belangrijke documenten ontbraken of er fraude werd gepleegd met de documenten.

De meeste erkenningen voor het hoger onderwijs werden toegekend voor diploma’s geneeskunde (239). Daarna volgden handelswetenschappen en bedrijfskunde (109), onderwijs (77) en gezondheidszorg (76). Op het niveau van secundair onderwijs gaat het vooral over diploma’s die te maken hebben met personenzorg.

Niet altijd gelijkwaardig

Een positieve beslissing betekent wel niet altijd dat de aanvrager een gelijkwaardigheid krijgt met het Vlaamse studiebewijs of niveau waarop de aanvrager gehoopt had. Aanvragers verwachten bijvoorbeeld soms dat hun buitenlands masterdiploma gelijkwaardig is met een Vlaams masterdiploma, maar in realiteit blijkt dat hun opleiding eerder overeenkomt met een bachelordiploma.

