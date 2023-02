Nooit eerder zo veel fietsdoden als in 2022: “We zouden trager moeten rijden in bebouwde kom”

Vorig jaar waren er in België 95 fietsdoden, het hoogste aantal ooit. Een op de drie slachtoffers in ons verkeer was een voetganger of een fietser. Dat meldt het verkeersveiligheidsinstituut VIAS. HLN LIVE sprak met Dirk Lauwers, mobiliteitsexpert bij de UAntwerpen. In de video hierboven legt de onderzoeker uit hoe dat komt: “Dat we rijden met auto’s die zwaarder zijn, zou een reden moeten zijn om trager te rijden in de bebouwde kom.”

In het Belgisch verkeer stierf er in 2022 ongeveer elke twee dagen één kwetsbare weggebruiker, berekende VIAS. Er stierven vorig jaar 95 fietsers, 80 voetganger en vier e-stepgebruikers op onze wegen. Eén op de drie verkeersdoden is een kwetsbare weggebruiker, blijkt uit cijfers van de federale politie die het verkeersinstituut verzamelde.

Ons land is daarmee niet uniek, legt Lauwers uit. “We zien niet alleen het aantal slachtoffers stijgen jaar op jaar, maar ook dat het aandeel van fietsers en voetgangers almaar toeneemt. Het is een internationale tendens. We zien dat ook in de Verenigde Staten en buurlanden van België”, legt hij uit.

Verstrooide bestuurders, grotere wagens, snelheid

Het aantal zwakke weggebruikers dat overleed in het verkeer was vorig decennium in dalende lijn, maar piekte terug in 2019. Tijdens coronajaren 2020 en 2021 daalden de cijfers fors, maar dat was geen duurzame trend.

Lauwers ziet drie oorzaken. “We zien dat autobestuurders veel meer verstrooid zijn. Bijvoorbeeld smartphoneverbruik achter het stuur”, zegt hij in HLN LIVE. VIAS wil dat slimme camera’s bestuurders ‘flitsen’ die hun gsm gebruiker tijdens het rijden.

Maar niet alleen afgeleide automobilisten vormen een gevaar voor voetgangers en fietsers. “Ten tweede is er de populariteit van grotere auto’s zoals SUV’s. Voor de bestuurder zijn die veiliger, maar voor fietsers en voetgangers is het erger als men daar een klap van krijgt. Dit brengt ons bij de derde factor: snelheid. Dat we rijden met auto’s die zwaarder zijn, zou een reden moeten zijn om trager te rijden in de bebouwde kom”, bepleit Lauwers.

Elektrische fietsen

VIAS ziet in de cijfers twee tendensen: bijna de helft van de fietsdoden is ouder dan 65 jaar en bijna 40 procent van de slachtoffers reed met een elektrische fiets op het moment van het ongeval. Mensen die op een elektrische fiets reden kwamen vaker om het leven bij een ongeval dan wie op een klassieke fiets reed.

Volgens Lauwers kan de infrastructuur de snel groeiende populariteit van elektrische fietsen niet volgen. “De evolutie van de aantallen fietsers en snellere elektrische fietsen gaat zo snel dat het beleid niet kan volgen. Er worden veel meer fietspaden aangelegd, maar men zal de inspanningen toch nog groter moeten maken”, zegt de onderzoeker.

In een reactie op het rapport van Vias benadrukt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) dat er blijvend geïnvesteerd wordt in veilige fietsinfrastructuur. Maar infrastructuurwerken kennen een lange doorlooptijd, klinkt het. “Vorig jaar werd onder meer een project opgestart om fietsende senioren extra vaardigheden bij te brengen en later dit voorjaar lanceren we opnieuw een fietsveiligheidscampagne”, aldus de minister.

Quote In de meeste ongevallen zijn twee partijen betrokken. Dirk Lauwers, Mobiliteitsexpert (UAntwerpen)

Lauwers benadrukt bij HLN LIVE dat het te gemakkelijk is om de schuld bij fietsers te leggen. “Ze moeten zich uiteraard ook veiliger gedragen, maar de fietsers van nu zijn beter dan die van tien jaar geleden”, zegt hij. De overstap naar elektrische fietsen is niet insignificant. “Wie met een elektrische fiets wil rijden moet daarmee leren omgaan en dat als men snel wil rijden, is het aangeraden om een helm te dragen”, aldus Lauwers.

Al is dat niet het volledige verhaal: “We zien ook dat het aantal slachtoffers bij voetgangers stijgt en bij mijn weten zijn er nog altijd geen elektrische voetgangers op de baan. We mogen niet de slachtoffers met de vinger wijzen. In de meeste ongevallen zijn twee partijen betrokken.”

Gilkinet: “Te veel verkeersdoden in België”

“Deze cijfers tonen eens te meer aan dat de verkeersveiligheid in België beter moet”, zo reageert Georges Gilkinet, federaal minister van Mobiliteit (Ecolo). “Er vallen te veel verkeersdoden in België.”

Gilkinet pleit er nogmaals voor om het plan ‘All For Zero’, waarmee hij mikt op nul verkeersdoden, te implementeren. “Ik hoop dat de politieke moed er de komende maanden zal zijn om de concrete maatregelen die op tafel liggen aan te nemen, zoals een snellere intrekking van het rijbewijs in geval van drugs- of alcoholgebruik, zwaardere straffen in geval van bijzonder hoge snelheid, de invoering van een opleiding voor automobilisten met gevaarlijk rijgedrag of een doeltreffende strijd tegen recidive.”

Mobiliteitsexpert Lauwers pleit, net als VIAS, ook voor de invoering van het rijbewijs met punten. Daarbij worden er maatregelen gekoppeld aan lichte overtredingen. “In het overgrote deel van de Europese landen is het rijbewijs met punten ingevoerd en blijkt het effectief te zijn. Dus we zouden niet langer mogen aarzelen. We moeten dat invoeren in gans het land”, zei hij bij HLN LIVE. Het volledige gesprek is hieronder te bekijken.

Nationaal alle cijfers omhoog, regionaal sterke verschillen

Alle nationale tendensen vertonen een stijging. Het aantal gewonden (+8 procent) en het aantal letselongevallen (+9 procent) stijgen namelijk ook. Wel zijn er grote verschillen tussen de regio’s. In Vlaanderen daalde het aantal verkeersdoden met 7 procent (van 291 naar 271). In Wallonië was er een forse stijging (van 187 naar 229 doden). In Brussel is het aantal doden gestegen van 6 naar 21. Het is van 2018 geleden dat er nog zo veel verkeersdoden vielen in Brussel.

In Limburg (-15 doden), Antwerpen (-11 doden) en Vlaams-Brabant (-6 doden) was de balans positiever dan vorig jaar. In Oost-Vlaanderen steeg het aantal verkeersdoden van 55 naar 60 en in West-Vlaanderen steeg het aantal doden van 56 naar 63.

