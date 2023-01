Nooit eerder veranderden zoveel Belgen van naam

Spijt van de voornaam van je kind? “Soms past het écht niet"

Je kan er minstens negen maanden over nadenken en toch gebeurt het soms nog: spijt over de voornaam van je kind. Acteur Aaron Paul en zijn vrouw hebben het zitten, dus krijgt hun zoontje straks een andere naam dan die al zeven maanden in zijn paspoortje staat. “Soms gaat een voornaam écht niet.”

7 november