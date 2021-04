Nooit eerder in ons land: man moet voor assisen verschijnen na uiten van bedreigingen op Facebook

Het is uiterst zeldzaam dat een persmisdrijf voor een assisenhof komt. Sinds het einde van WOII gebeurde dit slechts twee keer in ons land, in 1994 (Bergen) en in 2011 (Brussel). In Bergen ging het om racistische pamfletten, terwijl het in Brussel om de auteurs van een boek ging waarin oud-premier Paul Vanden Boeynants (1919-2001) in verband werd gebracht met zedenfeiten.