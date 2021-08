Noodweer tast ook de Belgische wijnranken aan

"Door het regenweer kunnen we de planten niet voldoende verzorgen tegen schimmels", zegt Paul Vleminckx van Chardonnay Meerdael in Oud-Heverlee. "De klassieke varianten hebben er het meest last van, de hybrides minder. Het is ook streekgebonden. Bij ons valt het mee, maar waar veel water gevallen is, onder andere in het Hageland, is de schade het grootst", aldus Vleminckx.

"We sproeien preventief tegen valse meeldauw, maar als het zoveel regent, stroomt alle sproeistof gewoon weg", zegt Daniël Vandervaeren van Danouise. Zijn wijngaard ligt op de zuiderflanken van de Houwaartseberg in Tielt-Winge, midden in het Hageland. "Ik heb redelijk veel schade. Het effect van de schimmel zie ik nu al: meer dan de helft van de druiventrosjes zijn weggedroogd", zegt Vandervaeren. "Volgend jaar ben ik twintig jaar commercieel druiven aan het kweken en zo'n jaar heb ik nog nooit meegemaakt. Maar het zijn dan ook extreme weersomstandigheden", aldus Vandervaeren.

Dat de valse meeldauw aan de opbrengst van dit wijnjaar zal vreten, durft Vleminckx niet te voorspellen. "Het is nog te vroeg om te zeggen dat we minder zullen oogsten. Het seizoen is twee, drie weken later begonnen en we zullen pas eind september, begin oktober plukken. We moeten dus nog twee maanden vechten tegen de natuur." Dat is nodig, wil de wijnbouwer toch iets uit zijn druiven halen. "Als je nu niks doet, als je nu je planten niet verzorgt, kan je de oogst op je buik schrijven: de trosjes zijn hypergevoelig", zegt Vleminckx. Vandervaeren is minder hoopvol. "De trossen die weg zijn, zijn weg. Ik heb één voordeel: het is mijn bijberoep, ik moet er niet van leven", zegt hij.