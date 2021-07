Noodweer eist al minstens 20 doden: dit weten we over de slachtoffers

Al minstens 20 mensen zijn omgekomen bij het extreme noodweer in Wallonië. Dat werd bevestigd door minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V). Media berichten over 23 dodelijke slachtoffers. Negen slachtoffers zijn geïdentificeerd. In Philippeville stierf een vijftiger toen hij zijn buren wilde helpen nadat een afvoerpijp geblokkeerd was geraakt. In Eupen sprong een 22-jarige jongeman met een zwemband in het kolkende water en overleefde het niet.

Het aantal slachtoffers door het noodweer in Wallonië blijft oplopen. Frédéric Denil, een vijftiger uit Philippeville in de provincie Namen, kwam om het leven toen hij takken die een afvoerpijp blokkeerden uit een beek probeerde te verwijderen. "Allicht werd hij verrast door de hevige golven van de Maas", zegt burgemeester André De Martin (PS). "De afvoerpijp had een diameter tussen 80 centimeter en 1 meter. Werd de stroming sterker toen hij de takken weghaalde? In ieder geval is hij in de buis gesleurd, die onder de weg doorliep. Aan de andere kant, ongeveer vijftien meter verder, werd hij levenloos teruggevonden. Frédéric was jarenlang voorzitter van het beheerscomité van het woonpark Bois de Roly, waar hij woonde. Hij wou waarschijnlijk zijn buren van dienst zijn door die takken weg te halen. Heel triest." Het slachtoffer laat een vrouw en drie kinderen achter.

In Aywaille, in de provincie Luik, werd het lichaam van een 50-jarige man in de kelder van zijn huis aangetroffen. Volgens de hulpdiensten probeerde hij zelf een oplossing te vinden voor het overstromingsprobleem in zijn kelder, maar eenmaal beneden werd hij verrast door het snel opkomende water. Voor de man, die een vrouw en kinderen heeft, kon geen hulp meer baten. "Het hele dorp is in shock", zegt burgemeester Thierry Carpentier (EnsembleMR). "Hij stond gekend als een familieman die graag buitenkwam. Het is een drama."

In Eupen probeerde een 22-jarige man met een zwemband het snel stromende water af te varen. Dat ging al snel mis: hij kantelde om en werd meegesleurd. Even verderop werd hij levenloos in een beek teruggevonden.

Nog zes mensen kwamen om in Verviers door de zware regenval. Over de identiteit en de plaatsen waar hun lichamen zijn gevonden, is nog geen duidelijkheid.

Ook in Pepinster viel er een dodelijk slachtoffer. "Een lichaam werd gevonden onder een gedeeltelijk ingestorte brug", laat burgemeester Philippe Godin (Pepin) weten. In Chaudfontaine werden twee lichamen gevonden.

Vanochtend maakte de burgemeester van Trooz bekend dat er drie slachtoffers te betreuren zijn in zijn gemeente. Een slachtoffer werd in een weide gevonden, de hulpdiensten vonden twee andere slachtoffers in hun woning.

Vermist

Intussen zijn ook minstens 20 mensen vermist. Het 15-jarige meisje dat woensdag in Marcourt, in de provincie Luxemburg, in de Ourthe belandde tijdens een spelletje, is volgens het parket nog steeds niet teruggevonden. Ze werd door de golven meegesleurd. Ook raakten drie mensen vermist bij een reddingsoperatie in Pepinster, toen een boot omsloeg. Volgens de burgemeester van Verviers, Muriel Targnion, zijn er in haar stad ook nog verscheidene personen vermist.