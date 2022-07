Noodopvang asielzoekers komt op militair domein in Berlaar

Het kernkabinet raakte het woensdagmiddag eens over een pakket maatregelen om de opvangcrisis in het asielnetwerk het hoofd te bieden, kondigde staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) aan in de Kamer. Het akkoord houdt onder meer in dat Defensie op korte termijn 750 tijdelijke noodopvangplaatsen maakt in loodsen. Die plaatsen moeten op iets langere termijn stelselmatig worden vervangen door 750 plaatsen in een containerdorp. Ook dat dorp is tijdelijk, benadrukt Defensie.