Noodnummers niet bereikbaar, ook BE-Alert hapert: “Er zijn geen structurele fouten gemaakt”

Onze opinie. We zijn in Vlaanderen nog ver verwijderd van Amerikaan­se toestanden, maar het is wel tijd om na te denken

9:17 Nee, we hoeven nog niet meteen te vrezen dat ons eigen parlement morgen wordt bestormd. Nog niet. De polarisering is bij ons nog niet zo diepgeworteld als in de VS, al zit ook ons land op het verkeerde spoor. De bestorming van het parlement - na een opruiende speech van Trump - zou daarom ook onze politici tot nadenken moeten stemmen.