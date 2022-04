Noodnummers 112 en 1722 onder vuur in parlement: “Er zijn geen fouten gemaakt bij het noodweer in februari”

Minister Verlinden zegt dat de noodcentrale geen fouten heeft gemaakt. “De servercapaciteit was berekend op voorgaande stormen en aanvragen die de brandweer kreeg op haar e-loketten.” Verlinden zegt dat de servercapaciteit inderdaad ontoereikend bleek op het piekmoment, “maar er is toen snel gehandeld en extra servercapaciteit werd gecreëerd”.

80 operatoren

Verschil met Nederland

Uit cijfers die opgevraagd werden bij minister Verlinden blijkt dat er bij de noodcentrales van de nummers 112 en 101 slechts 2 personen per 100.000 Vlamingen werken. In Nederland zijn er per inwoner bijna dubbel zoveel medewerkers. “Wat telt is dat elke dringende noodoproep binnen de vijf seconden aangenomen wordt”, zegt minister Verlinden. “Daarbovenop gaan we ook op zoek naar extra medewerkers om de workload te verminderen en organiseren we net zoals vorig jaar meerdere aanwervingsrondes.”