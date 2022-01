Noodcentrales kampen met softwareprobleem

30 slagen met hamer en amper 45 dagen in cel. Hoe de terreur van haar Frans (80) iets deed breken bij Wiske (76): “Maar ik zag hem nog altijd graag”

Na een leven vol vernederingen en terreur, breekt de veer bij Marie-Louise - Wiske - Van Der Meersche in haar bescheiden huisje aan de Mosstraat in Wichelen. De toen 76-jarige ‘Wiske’ neemt in 2005 het recht in eigen handen en slaat met een houten hamer en een kandelaar meer dan dertig keer op het hoofd van haar toenmalige man Frans Van Den Driessche (80). Daarna wacht ze gelaten op de thuisverpleegster. Ze zal uiteindelijk 45 dagen in de cel zitten, en wordt vrijgesproken dankzij de onvermijdelijke Jef Vermassen.

9:30