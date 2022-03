Nood breekt wet: heilige huisjes, zoals de kernuitstap en btw-verlaging op gas, sneuvelen in oorlogstijden

Vorst Verdachte van moord in Vorst spoorloos verdwenen

Het Brusselse parket heeft een opsporingsbericht verspreid voor een moordverdachte. Het gaat om Mohamed-Amine Dardour, die betrokken zou geweest zijn bij een moord in Vorst. De man stond onder elektronisch toezicht, maar heeft zich daar vrijdag aan onttrokken en is sindsdien spoorloos. Hij werd het laatst gezien in Waterloo.

7 maart