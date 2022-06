Non-profitsector trekt door Brussel voor betere lonen, betere werkvoorwaarden en meer mensen op de werkvloer

Op de tonen van ‘Power to the People’ van Patti Smith begonnen de betogers aan hun mars door Brussel. De werknemers uit de zorg-, welzijns- en cultuursector willen vooruit. Ze willen betere lonen, betere werkvoorwaarden en meer mensen op de werkvloer, want de werkdruk is nog altijd zeer groot.

“We zeggen vandaag aan de regering dat ze verder moeten blijven investeren, ook na de pandemie. We willen niet terug naar vroeger, waar we stap per stap vooruit gingen. We willen een duidelijk investeringsplan voor de toekomst en daar zal vanuit de regeringen budget voor gevonden moeten worden. Maar de samenleving is dat waard”, vindt Mark Selleslach, algemeen coördinator voor de non-profitsector bij ACV Puls.

De waardering die ze willen, moet er niet enkel komen door een applaus tijdens de coronapandemie. Nu die enigszins achter de rug is, vragen ze blijvende aandacht voor de non-profitsector, zodat mensen niet wegtrekken en hun werk aantrekkelijk blijft op alle vlakken.

In het publiek waren protestborden te zien met opschriften als “het interesseert jullie geen hol, maar onze emmer zit vol” of “bezwijken om forfaits te bereiken”. Daarnaast waren er heel wat vlaggen te zien met het opschrift “Witte Woede”. Een verwijzing naar de witte werkkledij van de mensen in de zorgcentra en ziekenhuizen.