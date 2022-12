Non-profitsector houdt actiedag op 19 december en nationale betoging op 31 januari

REGIO DE GROTE VUURWER­KROND­VRAAG. Ruim helft van Vlaamse gemeenten verbiedt vuurwerk, maar de pakkans is klein: “De verkoop aan banden leggen zou veel beter zijn”

40 procent van de Vlaamse gemeenten laten vuurwerk toe tijdens oudejaar. Dat blijkt uit een exclusieve bevraging bij 284 gemeenten door Het Laatste Nieuws. In 171 gemeenten of 60 procent is het dus verboden om vuurpijlen de lucht in te schieten. De boetes zijn niet mals, maar de kans dat de politie een overtreder kan betrappen is klein. Dé grote vuurwerkfan reist best af naar één specifieke provincie, waar je in één gemeente zelfs zes uur lang de toestemming hebt om de lucht te laten oplichten. Een overzicht.

