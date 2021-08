Nog zowat 2.900 gezinnen in Luik zonder stroom door noodweer

ONZE OPINIE. Waarom HLN undercover toont wat een Vlaamse acteur doet zonder zijn initialen bekend te maken

30 juli Zolang de acteur die in een video opschept over zijn seksuele daden met minderjarigen niet in verdenking wordt gesteld, zullen we zijn initialen niet publiceren, ook al gaat zijn naam rond op sociale media. Worden er bewijzen gevonden dat hij wel degelijk deed wat hij zei, dan moet hij veroordeeld worden. Gebeurt dat niet, dan moet hij in therapie. Maar dat was niet het doel van de reportage van HLN en Vrije Vogels. Wat dan wel, dat legt hoofdredacteur Brecht Decaestecker hieronder uit.