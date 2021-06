“Nog werk aan de winkel”: CD&V en Open Vld willen statuut artsen in opleiding versterken

Facebook haalt reclame voor campagne ‘We Are One’ van PVDA offline

8 juni Via de campagne ‘We Are One’ verkoopt de PVDA T-shirts en vlaggen met de Belgische driekleur. Officieel is dat om “een sterk signaal voor de eenheid van ons land" uit te sturen in aanloop naar het EK Voetbal en de Olympische Spelen, maar tegelijkertijd is dat ook promotie van het standpunt van de partij over een eengemaakt België. Aangezien PVDA in haar advertenties voor ‘We Are One’ op Facebook niet vermeldt dat ze erachter zit, heeft het sociale netwerk voorlopig alle reclame voor de campagne offline gehaald. Dat meldt VRTNWS.