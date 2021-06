“Nog werk aan de winkel”: CD&V en Open Vld willen statuut artsen in opleiding verbeteren

OVERZICHT. Minder dan 70 nieuwe Covidzie­ken­huis­op­na­mes per dag

8 juni Het aantal bevestigde coronabesmettingen in ons land is gedaald tot gemiddeld 1.371 per dag. Ook de andere indicatoren blijven in dalende lijn gaan, zo blijkt uit het online dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano. Het aantal overlijdens is wel licht gestegen.