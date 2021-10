Nog veel onduidelijkheden rond Covid Safe Ticket volgens Burgemeester van Bredene: “Vlaamse regering loopt feiten achterna"

“Het lokale bestuur moet maar doen wat ze moeten doen, maar wij worden ook al overbevraagd. Als de Vlaamse regering ons wat beter had geïnformeerd en zich had georganiseerd dan hadden wij proactief kunnen werken”, aldus de burgemeester van de kustgemeente. Hij reageert daarmee op de mail met maatregelen die de overheid hem vanmorgen pas bezorgd heeft. “Symptomatisch voor de aanpak van de Vlaamse regering”, zegt Vandenberghe die oppositielid is in het Vlaams Parlement. “Ze lopen de feiten achterna.”

Covid Safe Ticket

Het Covid Safe Ticket (CST) moet vanaf maandag 1 november breder ingezet worden in Vlaanderen. Dat betekent dat mensen een vaccinatiebewijs, negatieve PCR-test of herstelbewijs moeten kunnen voorleggen bij een bezoek aan de horeca of bij evenementen, zo werd dinsdag door de federale regering aangekondigd.

Dat het CST wordt ingevoerd, begrijpt Vandenberghe. “Het enige waar ik me aan stoor is de timing. De lokale besturen moeten ook nog alles organiseren en eigenlijk is dat geen manier van werken.” Daarnaast zijn er volgens hem nog veel onduidelijkheden: “We weten ook niet of het nu ingevoerd wordt op 1 november of op 4 november. Het is de zoveelste druppel die we erbij krijgen.” Ook over de leeftijdsgrens zijn er nog onduidelijkheden.