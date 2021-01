Nog twee kopstukken van Luikse intercommunale Nethys in de cel

PORTRET. Mi­thra-top­man François Fornieri: 'Waalse Marc Coucke' ruilt geliefde Ferrari's voor bankje in cel

22 januari De bekendste zakenman van Luik, François Fornieri (58), wordt al een tijdje achtervolgd door schandalen. Het gerecht voert een onderzoek naar verduistering en van misbruik van vennootschapsgoederen met in de hoofdrol Fornieri. De flamboyante CEO van farmabedrijf Mithra werd deze week aangehouden en urenlang ondervraagd. Wie is die ‘Waalse Marc Coucke’ eigenlijk, die nu op een betonnen bankje zit in de cel in plaats van in zijn geliefde Ferrari?