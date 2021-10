Nog steeds niet duidelijk wanneer Jürgen Conings precies stierf

Anuna De Wever krijgt wind van voren na uitspraak over spijbelen op klimaat­mars: “Dit getuigt van zo een onverant­woor­de­lijk­heid”

22 oktober Anuna De Wever kan op flink wat kritiek rekenen na een uitspraak die ze deed op de klimaatmars in Gent. Het boegbeeld van klimaatbeweging Youth For Climate liet zich vanmiddag voor de camera van VTM Nieuws ontvallen dat het “geen zin” heeft “om in de scholen te zitten en een diploma te halen voor een toekomst die er niet is”.