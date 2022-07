Nog steeds 20 procent minder reizigers bij De Lijn dan voor corona: “Velen denken nog steeds dat De Lijn enkel iets is voor mensen zonder auto”

Weer meer dan 2,5 miljoen ton bakstenen geprodu­ceerd in België in 2021

Nadat de productie van bakstenen in België in 2020 door de economische impact van de coronacrisis onder de 2,5 miljoen ton was gezakt, werd die kaap vorig jaar toch weer gerond. De totale Belgische baksteenproductie kwam uit op 2,56 miljoen ton, zo blijkt uit het jaarverslag van de Belgische Baksteenfederatie.

