Nog nooit zoveel studenten in deeltijds kunstonderwijs

Vorig jaar schreven ongeveer 205.000 mensen zich in een kunstacademie in, dit jaar is dat aantal voor het eerst gestegen tot voorbij het aantal inschrijvingen voor de pandemie, tot 211.000. Vooral de opleidingen tot beeldend kunstenaar, maar ook amateurfotograaf, juweelontwerper, meubelrenovatie en kunstsmid krijgen veel belangstelling. Ook de domeinoverschrijdende opleidingen, waarbij een soort initiatievorming wordt gegeven, kunnen op zeer veel interesse rekenen. Vooral bij de kinderen tussen 6 en 11 jaar, bij de 45- tot 64-jarigen en bij de ouderen (65+) nemen de inschrijvingen sterk toe.

Volgens minister Weyts blijft het deeltijds kunstonderwijs een "enorm belangrijke schakel" in het stimuleren en bijbrengen van artistieke vaardigheden. "We zijn tevreden dat zoveel Vlamingen de coronapandemie achter zich laten en beslissen om terug met een kunstopleiding te starten. De Vlaming is veerkrachtig en dat blijkt ook uit de keuze om zichzelf bij te scholen aan een van de 165 kunstacademies en muziekscholen", zegt hij. "Ik ben er zeker van dat onze gemotiveerde leerkrachten in de academies nog meer leerlingen gaan begeesteren. Op deze cijfers mogen ze ook trots zijn.”

Leerkrachten combineren

Intussen blijkt uit gegevens die Vlaams parlementslid Loes Vandromme (CD&V) opvroeg dat steeds meer leerkrachten uit het leerplichtonderwijs hun job combineren met een opdracht in het deeltijds kunstonderwijs. Ze vermoedt dat die evolutie te maken heeft met de zoektocht van leerkrachten naar een voltijdse opdracht, maar noemt het "in ieder geval goed nieuws dat de expertise uit het deeltijds kunstonderwijs ook in het leerplichtonderwijs wordt binnengebracht en omgekeerd".

Op de Dag van de Academies wordt vandaag de werking van de academies voor deeltijds kunstonderwijs in Vlaanderen en Brussel in de kijker gezet. Thema dit jaar is 'Present'.