Nog nooit zoveel creativiteit bij ondernemers voor Valentijn: dit jaar vieren we zelfs met hamburgers en bier

Een intiem dinertje, het hoorde voor veel koppels bij Valentijn. Maar intiemer dan dit jaar zal het allicht nooit meer worden, in een bubbel van twee, thuis of in een hotelkamer. Daar zal u alleszins niet omkomen van de honger, want het kanon dat de Vlaamse horeca in stelling bracht, blaast duizenden kogels. Overal waar je kijkt zijn er valentijnsbrunches, valentijnstapas, valentijnssushi, valentijnsbierpakketten, zelfs valentijnshamburgers met frieten. Restaurants pakken uit met een 'Tease Menu' of '18+menu', met een romantische cd in de afhaaltas als extra. Bij SurprICE, een ijssalon in Houthulst, doen ze zelfs handboeien en slagroom in de zak. Kinderboerderij De Lentehei in Herentals voorziet dan weer een 'lustopwekkend Valentijnontbijt', een mand met onder meer "banaan, chocolade, avocado, zalm, passievrucht, kaneel, perzik, abrikoos en aardbei". Een boke met choco en banaan zal erna nooit meer hetzelfde zijn.