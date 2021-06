Nog nooit zoveel cocaïne onderschept in Antwerpse haven

Record­vangst dankzij Operatie Sky: 11 ton cocaïne onder­schept, en toch blijven het solden

9 april In 42 dagen kon de douane dankzij operatie Sky in totaal 27,64 ton cocaïne onderscheppen in de Antwerpse haven. Met dit weekend een recordvangst van bijna 11 ton. Toch blijft het witte poeder in overvloed aanwezig in ons land en blijven de prijzen stabiel. "Een kwestie van vraag en aanbod", zegt professor criminologie Charlotte Colman (UGent).