Nog nooit zoveel Belgen geflitst als in 2021: in deze politiezones rijden hardrijders wel héél hard

De Belgen kregen het afgelopen jaar een pak meer snelheidsboetes in de bus dan de twee jaren voordien. Er wordt meer geflitst, onder meer door het toegenomen aantal trajectcontroles. “Maar we merkten ook een soort compensatiedrang op de weg na corona”, zegt de federale wegpolitie.

Er werd nog nooit zoveel geflitst op de weg als afgelopen jaar. In 2021 werden meer dan 4,6 miljoen snelheidsboetes opgestuurd. Een stijging met 14,75% in vergelijking met 2020, toen het aantal boetes nog ruim 4 miljoen bedroeg. “2020 was wel een coronajaar, toen bestuurders zich door de maatregelen weinig mochten verplaatsen”, zegt Koen Ricour, directeur van de federale wegpolitie. “Je zou denken dat het logisch is dat er nu meer boetes zijn, maar ten opzichte van 2019 is er ook een aanzienlijk verschil. En toen was er nog geen sprake van Covid-19.” Ook dat jaar stond de teller op goed 4 miljoen, net als in 2020. Van een corona-effect lijkt dus geen sprake te zijn.

“Wél van een post-corona-effect”, zegt Ricour. “Autobestuurders lijken hun teruggewonnen vrijheid te willen loslaten op de Belgische wegen. Dat is een weerslag van corona, toen iedereen moest binnenblijven. Toen we vorig jaar opnieuw buiten mochten, zijn velen daardoor harder op het gaspedaal beginnen te duwen. We merkten een soort van compensatiedrang, wat voor meer boetes heeft gezorgd.”

Minder marge

Niet alleen ons rijgedrag heeft het aantal snelheidsovertredingen fors doen verhogen, er werd ook gewoon meer geflitst. Naast de mobiele en vaste flitspalen die overal in ons land als paddenstoelen uit de grond schieten, lijkt ook het aandeel van trajectcontroles steeds belangrijker te worden. De laatste jaren kwamen er in Wallonië vooral op snelwegen bij, in Vlaanderen werden trajectcontroles steeds meer op gewestwegen geactiveerd. Die waren dus eerder al geïnstalleerd, maar leverden pas onlangs dienst. “Een afzonderlijk cijfer voor boetes door trajectcontroles is er niet”, zegt Ricour. “Maar ze zullen zeker hun aandeel hebben. En naar de toekomst toe zullen er nog meer verschijnen.”

Koen Ricour directeur van Federale Wegpolitie

Naast de flitsers zelf, zorgde extra personeel ervoor dat het aantal flitsboetes de lucht inschoot. “We hebben meer mensen kunnen aanwerven in onze verwerkingscentra in Gent, Antwerpen, Brussel en Namen”, zegt de directeur van de Federale Wegpolitie. “Zij bekijken de vele flitsfoto’s, waarna de boetes worden opgemaakt. Vroeger stonden de controlemiddelen soms uit omdat er niet genoeg personeel was. Ook dat verandert stilaan.” Een laatste oorzaak waardoor steeds meer bestuurders tegen de lamp lopen, is de technische snelheidsmarge die verdwijnt. In onder meer het Brussels Gewest en Wallonië lag die tot wel 15 kilometer per uur boven de toegestane snelheid. Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) wilt dat getal overal doen zakken naar zes per uur en acht per uur waar de toegestane snelheid 120 km/u is.

Zone 30

Uit de statistieken van de Federale Politie blijkt dat in de politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene de meeste overtredingen zijn vastgesteld waar meer dan 40 km/u te snel werd gereden: 580 tijdens de eerste helft van 2021. Politiezone Geel-Laakdal-Meerhout liet 555 van die overtredingen optekenen. Twee politiezones stelden slechts één overtreder vast die meer dan 40 km/u te snel reed: Denderleeuw-Haaltert en Begijnendijk-Rotselaar-Tremelo. Voor het tweede deel van 2021 konden per politiezone nog geen aparte cijfers worden vrijgegeven.

Politiezones waar hardrijders wel héél hard rijden Aantal overtredingen van meer dan 40 kilometer per uur te snel per politiezone: Brussel Hoofdstad-Elsene: 580

Geel-Laakdal-Meerhout: 555

Antwerpen: 472

Zwijndrecht: 389

Gent: 375

Zennevallei (Halle, Sint-Pieters-Leeuw en Beersel): 350

VLAS (Kortrijk, Kuurne, Lendelede): 322

Ukkel-Watermaal-Bosvoorde-Oudergem: 307

Getevallei (Tienen, Hoegaarden, Landen, Linter, Zoutleeuw): 281

Zuid (Anderlecht, Vorst, Sint-Gillis): 264

Meer dan de helft van de flitsboetes valt te wijten aan overdreven snelheid in zone 50 en zone 30. De zone 30 wordt steeds meer ingesteld in grootsteden. In Brussel zorgt die bijvoorbeeld voor ongeveer tien procent van de snelheidsboetes. “Daar is de problematiek het grootst”, weet Ricour. “Maar ook in gemeentes en dorpskernen stijgt dat percentage. Door de infrastructuur lijkt het soms alsof je sneller kan rijden, maar zo werkt het niet.”

Puntensysteem

De flitsboetes, dat brengt natuurlijk geld in het laadje. Volgens berekeningen strijkt de Belgische staatskas zo’n slordige 400 miljoen euro op. “Maar dat geld blijft daar niet staan”, zegt de directeur nog. “Daar komen heel wat verdeelsleutels aan te pas. Een gedeelte vloeit terug naar de politie, waar wordt geïnvesteerd in verkeersveiligheid en handhaving.”

Dat geld zou ook van pas kunnen komen om een nieuw puntensysteem te lanceren, om zo het snelheidsgedrag van de Belg te veranderen. “Schijnbaar vindt een deel het niet erg om steeds maar te betalen wanneer ze te snel rijden”, zei Stef Willems van Vias Institute daarover eerder. “Het verandert niets aan hun rijstijl. Een puntensysteem, zoals in het parlement werd voorgelegd, waarschuwt de recidivist. Wanneer ze te veel overtredingen begaan, wordt hun rijbewijs afgenomen. Dat zou een oplossing kunnen zijn. In 22 Europese landen is dat al het geval.”