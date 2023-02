Nog nooit zo’n forse stijging gezien in bezoekers Voedselbanken in 2022: “Het gaat al lang niet meer uitsluitend om mensen uit kansarmoede, migranten of vluchtelingen”

Experten na verijdelde aanslag Miss Bel­gië-verkiezing: “Er zijn zéér strenge controles op wapenver­gun­nin­gen, maar onder radar blijven kan nog altijd”

Met een Glock, een jachtgeweer en voldoende munitie om grote schade aan te richten in de kofferbak, werd Peter C. zaterdagavond gelokaliseerd in De Panne, waar de Miss België-verkiezing van start zou gaan. En dat ondanks hij al weken dreigende taal aan het uiten was. Moest de politie sneller ingegrepen hebben? Kán dat überhaupt? Terreurexpert Thomas Renard en wapenwetexpert Bert Partoens laten hun licht schijnen op de zaak.