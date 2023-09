“Nog nooit werd huurwoning zoveel duurder”: zoveel kost ze gemiddeld in uw gemeente

ANALYSE. ‘Pipigate’ geeft aan dat we op koers zitten naar de befaamde woorden van Sammy Tanghe: “Niveau nihil, jong, nihil!”

“‘Pipigate’ bevat ernst, maar draaide vooral uit in satire”, schrijft politicoloog Carl Devos. “Het incident was echter niet het enige slechte nieuws voor Open Vld deze week. De teamspirit is bij de partij dan wel niet opperbest, bij heel Vivaldi is die evenmin goed. De collectieve distantiëring van de regering zet ons op een koers richting ‘Het eiland’.”