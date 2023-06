“Nog nooit is connectie met cliënten zo dicht geweest”: advocaat Anthony Mallego over vriendschapsband met zonen van Uyttersprot

Belg (57) betrapt terwijl hij naakte kinderen filmt in Kroatisch naturisten­kamp

De Kroatische politie heeft een 57-jarige Belg gearresteerd omdat hij in een nudistenkamp met zijn mobiele telefoon foto’s en filmpjes aan het maken was van naakte kinderen. Hij werd echter betrapt door bewakers, die hem overdroegen aan de politie. Mogelijk verdwijnt de Belg voor een tijd in de gevangenis.