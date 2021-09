Nog niet zeker wanneer uitgebreid Covid Safe Ticket in Brussel in werking treedt

Sint-Niklaas Discotheek­uit­ba­ter ziet toename van agressie door Covid Safe Ticket: “Oeverloze discussies aan de deur omdat toegang geweigerd wordt”

18:40 De knaldrang is na corona erg groot maar om te feesten in een discotheek moet men wel een Covid Safe Ticket kunnen voorleggen. Dat zorgt voor veel frustratie bij wie het document niet heeft. Afgelopen weekend raakten drie agenten gewond toen een vader en dochter om deze reden de toegang ontzegd werden bij Club Exo in Sint-Niklaas. “Onze medewerkers doen hun best om de regels uit te leggen maar bij antivaxers is dat hetzelfde als praten tegen een muur.”