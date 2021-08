Nog meer Nina’s, Jutta’s en andere toppers op komst: aantal leerlingen met topsportstatuut blijft stijgen

Nina Derwael (21), Jutta Verkest (15), Matthias Casse (24), Lisa Vaelen (16): ze hebben of hadden alle vier een topsportstatuut. Dat betekent dat ze op school naast de gewone lessen ook intensief kunnen trainen voor hun sport. In Vlaanderen zaten er in het schooljaar 2020-2021 753 jongeren in dezelfde situatie. Een schooljaar eerder waren het er nog 694. De plotse opstoot heeft onder meer met corona te maken. Het statuut van topsporter wordt toegekend op basis van twee criteria: ontwikkeling en prestaties. Maar doordat er het voorbije jaar amper sportwedstrijden waren, was het moeilijk om leerlingen te beoordelen op prestaties. Ze kregen het voordeel van de twijfel. “De logische reactie is: we laten geen talent verloren gaan en maken de groep wat ruimer”, zegt Tom Coeckelberghs van Sport Vlaanderen.