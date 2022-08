Nog meer energie besparen? Deze tips helpen je alvast vooruit

PVDA zoekt huisartsen in Vilvoorde en Anderlecht

De PVDA heeft zaterdagvoormiddag in Vilvoorde en Anderlecht actie gevoerd om het tekort aan huisartsen aan te klagen. Met een ploeg ‘Sherlocks’ gingen partijleden op zoek naar huisartsen in beide gemeenten. “Zowel in Anderlecht als Vilvoorde, maar eigenlijk in zowat heel België, zijn er nu al huisartsen tekort, en dat tekort zal alleen maar toenemen”, zegt Sofie Merckx, PVDA-fractieleider in de Kamer. “We roepen dan ook op om meer studenten toe te laten tot de studies geneeskunde.”

27 augustus