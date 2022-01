Nog maar veertig procent werknemers ervaart negatief effect van pandemie op werkgeluk

Mentaal welzijn

Drie op de vier werkgevers maken zich wel nog steeds zorgen over het mentale welzijn van de medewerkers. En dat is niet onterecht, zo blijkt. Hoewel het aantal werknemers dat een negatief effect van de pandemie op het mentale welzijn ervaart netto is afgenomen, geeft nog steeds bijna 1 op de 5 (18 procent) aan zich mentaal niet gezond te voelen. Ook de jobtevredenheid is er bij 1 op de 3 op achteruitgegaan. Achtendertig procent van de bevraagde medewerkers vreest een negatief effect op de werkmotivatie, terwijl dit in maart 2020 nog 28 procent was.