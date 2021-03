Nog maar eens nieuwe maatregelen in het onderwijs: “We kunnen moeilijk de kinderen op de grond laten eten”

Snelle Britse vaccinatie­cam­pag­ne werpt vruchten af: gemiddeld aantal overlij­dens in twee maanden met 93 procent gedaald

22 maart Het Verenigd Koninkrijk vaccineert in een rotvaart en dat is duidelijk te zien aan de forse daling - met maar liefst 93 procent - van het gemiddeld aantal overlijdens aan Covid-19 per dag, in precies twee maanden tijd. In ons land daalde het aantal coronadoden in die periode met bijna 55 procent.