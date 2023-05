Nog maar de negende wereldwijd: Defensie neemt eerste vluchtsimulator van Airbus A400 in gebruik

EXCLUSIEF. “Onze kinderen worden misbruikt als pasmunt voor vastgoed”: gemeen­schaps­on­der­wijs koopt aan de lopende band gemeente­school­tjes op

Gemeenteschooltjes verdwijnen steeds vaker in Vlaamse steden en gemeenten. Dat komt omdat het gemeenschapsonderwijs (GO!) basisscholen overneemt. Van Knokke tot Leuven: in de laatste vijf jaar beslisten liefst elf gemeenten om hun scholen te verkopen aan het GO!. En aan die overnames is niet zelden een grote vastgoeddeal verbonden, zo blijkt uit onderzoek van onze redactie. Verleidt het gemeenschapsonderwijs lokale besturen met vastgoed in ruil voor scholen of niet? Dit weten we over de deals tussen het GO! en de gemeenten.