Nog helft van de akte van beschuldiging voor te lezen op terreurproces

“Ik was banger dan de slachtof­fers”: Mohamed Abrini vluchtte weg toen kompanen zichzelf opbliezen in Zaventem

Er bleven geen extra juryleden afwezig tijdens de derde zittingsdag van het assisenproces over de aanslagen in Brussel, wél vijf beschuldigden verlieten de zaal uit protest. Abdeslam en co. deden dat door de “vernederende” veiligheidsmaatregelen. Toch ging het proces verder met de focus op de vermeende daders. Mohamed Abrini, de man die wegvluchtte bij de bomaanslagen in Zaventem, wou naar eigen zeggen nooit een aanslag plegen in België.

7 december