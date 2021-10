Nog geen witte rook: regeringstop vergadert voort over begroting

In het kamp van de onderhandelaars was zaterdag te horen dat "alles nog op tafel ligt, zolang er geen akkoord is". Staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker (Open Vld) herhaalde het 's middags bij aankomst in de Wetstraat 16. "Alle aspecten hangen met elkaar samen en moeten samen besproken worden." De onderhandelaars buigen zich systematisch over de dossiers, nadat die al dan niet al zijn gepasseerd in een werkgroep.

Op tafel van de regeringstop lag zaterdag onder meer het arbeidsmarktbeleid, de omgang met langdurig zieken en investeringen. Bij de grootste discussiepunten waren energie en arbeidsmarkt, luidt het.

Het regeerakkoord voorziet in een verhoging van de werkzaamheidsgraad naar 80 procent. Die werkzaamheidsgraad bedraagt op dit moment maar 70 procent, dus er is nog werk aan de winkel. Premier De Croo legde een nota met 35 voorstellen op tafel. Daarin zou onder meer sprake zijn van een vierdagenweek, waarbij de werkuren die normaal gepresteerd worden in vijf dagen over vier zouden worden gespreid.

Wat energie betreft, bekijken de ministers onder meer wat kan gebeuren om de stijgende energiekosten voor de bevolking draaglijker te maken. Daarvoor liggen verschillende pistes op tafel.

De verwachting is dat de gesprekken zaterdagavond nog even doorgaan en zondag en ook begin volgende week worden voortgezet. De onderhandelaars laten zich in elk geval niet opjagen. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) benadrukte het zaterdagochtend nog: "De deadline is dinsdag om 14.30 uur". Dan wordt premier De Croo in de Kamer verwacht voor zijn beleidsverklaring.