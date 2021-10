Nog geen witte rook over energiefactuur: “Alles is aan alles gekoppeld”

Ichtegem Combi gaat driemaal over de kop: twee politie-inspec­teurs en autobe­stuur­der zwaarge­wond na hevige crash in Ichtegem

2 oktober Langs de Torhoutbaan in Ichtegem is vrijdagavond rond 17.50 uur een zwaar ongeval gebeurd met een politiecombi en een wagen. Daarbij vielen drie zwaargewonden: twee politie-inspecteurs en de automobilist, die gekneld zat. De combi ging maar liefst drie keer over de kop. Het is het tweede zware ongeval met een combi van politie Kouter op de Torhoutbaan in Ichtegem in enkele maanden.