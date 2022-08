Nog geen verbod op besproeien gazon en auto wassen: “Als er tegen eind oktober geen druppel regen is gevallen, wordt situatie wel acuut”

DroogteDe adviesgroep Droogte heeft geen bijkomende maatregelen voorgesteld in de strijd tegen de droogte. “De situatie is wel degelijk ernstig, maar we blijven in code oranje”, aldus Katrien Smet, woordvoerster van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Dat beaamde Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) vanavond in ‘Terzake’. “De situatie is ernstig, maar niet precair. Als er tegen eind oktober geen druppel regen is gevallen, wordt de situatie wel acuut.”

Omdat het al weken erg droog is en er deze week een hittegolf op ons afkomt, werd er verwacht dat er mogelijk bijkomende maatregelen zouden genomen worden. Maar die komen er voorlopig niet. “Op dit moment is er geen reden tot paniek. Wat het drinkwater betreft, hebben we de reserves nog niet moeten aanwenden. We mogen ook niet vergeten dat we vorige maand al maatregelen hebben getroffen, terwijl dat in Nederland bijvoorbeeld nu pas gebeurd is”, aldus Demir.

De minister benadrukt ook dat Vlaanderen vandaag beter voorbereid is op extreme droogte dan een paar jaar geleden. “Er is de Blue Deal (het plan van de Vlaamse regering om Vlaanderen weerbaar te maken tegen droogte en waterschaarste, red.) en er zijn structurele maatregelen genomen. Drinkwatermaatschappijen hebben ook een actieplan moeten opstellen om de voorraad onder controle te krijgen. We hebben tijd nodig om van koers te veranderen, maar de koers is effectief wel aan het veranderen. We hebben wel nog een aantal jaren nodig om volledig voorbereid te zijn tegen droogte.”

Demir is er dan ook gerust in dat er de komende weken en maanden nog geen grote problemen zijn wat betreft de watervoorraad. “Als er tegen eind oktober nog geen druppel regen gevallen is, dan wordt de situatie wel zeer acuut. We blijven zeer alert en de droogtecommissie komt wekelijks samen. We hebben ook een wetenschappelijk onderbouwd afwegingskader dat zegt welke maatregelen wanneer genomen moeten worden.”

Ook Smet zegt dat we beter voorbereid zijn tegen de droogte dan een paar jaar geleden. “Dat werpt zijn vruchten af, maar de situatie is ernstig en we moeten zeker spaarzaam blijven omgaan met het water dat we hebben.”

Door de aanhoudende droogte had de Vlaamse Waterweg deze ochtend al beslist om effectieve maatregelen te nemen om spaarzaam om te gaan met water. Aan verschillende sluizen in Vlaanderen worden schepen daarom gegroepeerd versast, zodat er minder water verloren gaat. Daarnaast wordt het watervangen voor natuur en landbouw in Limburg en de Kempische kanalen verminderd naar 80 procent. Ook het captatieverbod blijft van kracht.

Volgende week, op donderdag 18 augustus, komt de Droogtecommissie opnieuw bij elkaar. Die commissie bestaat uit de gouverneurs, een vertegenwoordiger van de drinkwatermaatschappijen, een vertegenwoordiger van waterzuiveringsbedrijf Aquafin en de waterbeheerders, namelijk vertegenwoordigers van de VMM, de Vlaamse Waterweg, de provincies, steden en gemeenten, polders en wateringen.

De VMM benadrukt verder dat er momenteel nog voldoende voorraad drinkwater is en er geen problemen met de productie zijn, maar roept uitdrukkelijk op om er spaarzaam mee om te gaan. “Iedereen moet creatief zijn om water te besparen, ook steden en gemeenten kunnen een voorbeeldfunctie nemen. We weten niet hoe lang de droogte nog zal aanhouden”, aldus Katrien Smet.

Provincie Namen neemt maatregelen tegen droogte

Tot 31 augustus geldt er in de provincie Namen een verbod op het maken van vuur en ook vuurwerk afsteken mag niet meer vrijblijvend.

Zo wordt het verboden om in open lucht vuur te maken in bosgebieden, op velden, weiden en in tuinen. Barbecues zullen ook niet langer toegelaten worden in openbare ruimten en in bosgebieden, zelfs niet op speciaal uitgeruste plaatsen. Elk vuurwerk zal door de burgemeesters moeten worden goedgekeurd na een risicoanalyse. Jeugdkampen zullen niet langer kampvuren mogen organiseren.

In Vlaanderen geldt sinds vandaag een permanent rook- en vuurverbod in de bos- en natuurgebieden.

