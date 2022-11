Nog geen overleg over digitale portefeuille van Mathieu Michel, betreurt Clerfayt

Volgens Michel kunnen de burgers de portefeuille in de loop van volgend jaar downloaden. Het systeem wordt momenteel nog getest, verklaarde hij vorige woensdag in de Kamer. Op de app zouden onder meer de virtuele identiteitskaart, de communicatie van de overheid via de e-box en verschillende certificaten zoals het rijbewijs geplaatst kunnen worden. De e-loketten van de verschillende overheden zouden in het systeem kunnen geïntegreerd worden.

"De hel is geplaveid met goede intenties. Vandaag zijn we niet in staat om te weten of en hoe dit project in onze plannen kan worden ingepast", verklaarde minister Clerfayt in het Brussels Parlement bij de voorstelling van zijn begroting.

"Het is een goede intentie en a priori vind ik het sympathiek, maar het is niet overlegd met elk bevoegdheidsniveau dat het moet toepassen", aldus nog de Brusselse minister.

De woordvoerder van staatssecretaris Mathieu Michel benadrukt in een reactie dat er binnen het Inter-Communautair Overleg e-Government (ICEG) overleg geweest is met de verschillende Belgische entiteiten over de digitale portefeuille. Deze portefeuille is overigens een Europese verplichting waarover de deelstaten de onderhandelingen volgen, voegt de woordvoerder er nog aan toe.

Volledig scherm Bernard Clerfayt (DéFI). © BELGA