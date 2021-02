Nog geen enkele boete voor reizigers die zich niet lieten testen

Kerstreizi­gers legden kiem voor Britse golf in België

23 januari Uit de analyses van besmettingen met de Britse variant (B.1.1.7) van het coronavirus blijkt dat reizigers in de kerstvakantie in het buitenland besmet zijn geraakt en het virus na hun thuiskomst verder hebben verspreid in ons land. Dat schrijft De Standaard zaterdag.