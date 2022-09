Nog geen duurdere tickets in AB, ondanks verviervoudiging energiefactuur

Brecht/Turnhout “Geen seks? Dan ook geen hamburger”: veertiger riskeert zeven jaar cel voor seksueel misbruik van dochtertje (6)

‘Als je me niet oraal bevredigt, ga ik niet meer met je naar het hamburgerrestaurant.’ Dat zou een papa uit Brecht jaren geleden tegen zijn zesjarige dochtertje met een mentale beperking hebben gezegd, toen hij in Turnhout woonde. Achttien jaar later riskeert hij nu een gevangenisstraf van zeven jaar. De man ontkent in alle toonaarden.

18:00